شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس» تصدر بيانا ترفض فيه إساءة فرنسا للإسلام والأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس الخاضعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجمع المقدس على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا المدينة العظمى الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفضها للإساءة الفرنسية بحق الإسلام والأديان.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم، حمل توقيع مؤسس ومسؤول الحركة، المهندس نادر صبحى سليمان «نعلن ونسجل اعتراضنا رسميا واستنكارنا لما صدر بحق اخواتنا المسلمين من فرنسا سواء تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون ضد الإسلام أو العبث بالأديان وإهانة الرسل والأنبياء برسوم كاريكاترية ساخرة.

وأضاف البيان «ما لا نقبلة على أنفسنا لا نقبلة على غيرنا ولا نقبل استفزاز مشاعر الآخرين،مستطردا «كل الأديان والأنبياء والرسل خط أحمر غير قابل وغير مطروح للنقاش ما لا نقبلة على المسيحية ويثير غضبنا لا نقبله على الإسلام ومرفوض نهائيا».

واختتم البيان نسأل الله أن يعم الخير والسلام على مصرنا الغالية شركاء في هذا الوطن نسيج مصر الواحد مسلمين ومسيحيين جميعا (مصريين) في رباط واحد إلى يوم الدين .