شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» توقع بروتوكول تعاون لعلاج جميع أمراض الجلدية لغير القادرين بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية بروتوكول تعاون يتم بمقتضاه التعاون مع مجموعة من أكبر أطباء الجلدية في مصروذلك بهدف علاج مرضى الأمراض الجلدية بكافة انواعها بالمجان تمامًا.

واكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة هدفت من التعاون مع فريق الأطباء انقاذ حياة مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين وتقديم العلاج المطلوب لكافة مرضى الجلدية من غير القادرين وأن ذلك ينطلق من عدة حقائق علمية أهمها أن عدد من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودى بحياة المصاب بها أن لم يحصل على العلاج ويدوام على استخدامه، والبعض من هذه الامراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الامراض، ومن هنا جاء التعاون بهدف الوصول إلى حالات المصابين بالامراض الجلدية من غير القادرين وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج الدوائى لهم بشكل شهرى وكل ذلك بالمجان تماما.

يذكر ان جهود مؤسسة صناع الخير لدعم مصابى الامراض الجلدية تاتى ضمن سلسلة المبادرات الانسانية الفريدة التي تطلقها صناع الخير وتستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة اطمن على نفسك لمواجهة فيروس سى ومبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى ومبادرة نبض حياة لدعم علاج مرضى القلب