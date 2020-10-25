شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على اللجان بحلايب وشلاتين في اليوم الثاني لانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني شهدت اللجان الانتخابية بدائرة حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر إقبالا من الناخبين للمشاركة في اختيار مرشحهم على المقعد الفردي.

ودعا شيوخ القبائل الأهالي والشباب للمشاركة في الانتخابات، واختيار مرشحهم.

ويتنافس في دائرة حلايب وشلاتين 4 مرشحين من الأحزاب والمستقلين على المقعد الفردي، ويصل عدد الناخبين نحو 14 ألف ناخب.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، أمس السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

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