شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس؛ لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وهيثم الشيخ نائبا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك فى إطار المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، حرص الوزير على متابعة سير العمل فى الجامعة، ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى الذى تم إعداده، تمهيدًا لبدء الدراسة خلال العام الدراسى القادم . ( 2021-2022)

ويهدف المشروع القومى إلى تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم فى محيط الجامعة، وكذلك تطبيق المعايير العالمية فى قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.

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الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة خصصت مساحة 56 فدانًا لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلى جنوبًا، وتضم الجامعة الأهلية الجديدة ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض)، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية)، وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

وتقدمت جامعة المنصورة بمقترح متكامل لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية، مما أهلها لأن تكون الجامعة الحكومية الأولى التى حصلت على موافقة مجلس الجامعات الأهلية والخاصة بإنشاء جامعة أهلية، كما أن جامعة المنصورة تبذل جهودًا لتوفير المخصصات المالية المطلوبة والإمكانيات اللوجستية لبدء التنفيذ، وذلك تماشياً مع التعليمات الرئاسية.