شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول جديد للعربية للتصنيع لدعم التحول الرقمى بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة eGate Egypt.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن دراسة مشروعات التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال والاستفادة من خبراتها وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع .

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وأضاف أنه تم الاتفاق على تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة فى هذا المجال، مؤكدا اننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى مجال التحول الرقمى وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

من جانبه ، أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة شركة eGate Egypt ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمى والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.