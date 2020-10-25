شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتلقى طلبات استيراد 146 ألف طن تقاوى بطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إدراة الحجر الزراعى تلقت طلبات لاستيراد تقاوى البطاطس تخطت الـ 146 ألف طن حتى الآن استعدادا لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير، وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة ، ولم يتم استيراد أى كميات حتى الآن.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع الشحنات المستوردة لتقاوى البطاطس تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى، العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر، وتزرع العروتان بتقاوى كسر محلى ، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، وضع خطة استباقية من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع قدوم أول شحنات مستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد قريبا، وجميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.