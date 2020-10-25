شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس للمستشفى التعليمى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، عددا من المشروعات الجديدة فى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور يحيى عبدالعظيم رئيس الجامعة، وهيثم الشيخ نائبا عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقام الوزير بافتتاح مبنى كلية الطب البشري، ومبنى التعليم المستمر (مركز دلتا بلس)، ومركز بحوث طب الفم واﻷسنان، مشيدا بقدرة الجامعة على الانتهاء من المشروعات الجديدة بكفاءة عالية، ووفقا للجدول الزمنى المحدد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، يهدف مركز دلتا بلس إلى تقديم أحدث طرق التعليم المستمر فى مجال طب الأسنان، وذلك لتطوير وتحديث قدرات ومهارات خريجى كليات طب الفم واﻷسنان، ومنح أطباء الأسنان دورات تدريبية وبرامج تدريبية معتمدة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية لمواكبة العصر الحالي.

كما وضع الدكتور خالد عبدالغفار حجر الأساس للمستشفى التعليمى والكليات الجديدة بالجامعة، تمهيدا لبدء الأعمال اﻹنشائية بها خلال الفترة القادمة، مطالبا بضرورة الانتهاء منها وفقا لجدول زمنى محدد.

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واطمئن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، مؤكدا على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، موجها بضرورة معاقبة المخالفين.

كما تابع الوزير تطبيق الجامعة لنظام التعليم الهجين، والذى يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد فى 17 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو إتاحة أنماط مختلفة من الجامعات لتصبح هناك جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع دولية، مما سيعود بالنفع على الطلاب، وبالتالى الارتقاء بالمجتمع المصرى بشكل مستمر.

واستمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى كيفية إدارة الجامعة لنظام التعليم الهجين، وكيفية تلقى الطلاب للمادة العلمية، وطرق التواصل المستمرة مع أعضاء هيئة التدريس، كما اطلع على الجداول التى تم وضعها للطلاب، وبنك المعرفة ونظام الاختبارات الإلكترونى لقياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية.

وأثناء تفقد قاعات التدريب والمحاكاة بكلية الطب البشري، وجه الدكتور خالد عبدالغفار العديد من الأسئلة إلى الطلاب، وقام بتوضيح بعض المعلومات حول كيفية التعامل مع المرضى.