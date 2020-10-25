شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متابعة للـ 16 صنف تقاوى قمح المقرر زراعتها بكل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع لجان من مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ممثلة في معهد المحاصيل الحقلية، الخريطة التفصيلية لأصناف تقاوى القمح الموسم الشتوى التي تزرع بجميع مناطق أراضي الوادى والدلتا بمحافظات الجمهورية في مساحات متوقعة، تتخطى لـ3.5 مليون فدان، وطرح أصناف جديدة مبكرة النضج تمتاز بإنتاجيتها العالية وتقاوم الأمراض المختلفة ومبكرة النضج ، لسد الفجوة والحد من الاستيراد واستبعاد الأصناف ضعيفة الإنتاج، حيث يعتبر القمح أول محاصيل الحبوب الاستراتيجية خاصة لرغيف العيش.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات ”الخليج 365”، إنه تم اعتماد السياسة الصنفية لأكثر من 16 صنف تقاوى لمحصول القمح موسم 2020/2021 ،حيث تزرع محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية - القليوبية ، تزرع صنف جيزة 171 – سخا 95 – مصر 3 - سدس – 14- جميزة 12 – سخا 94 – مصر 1 – مصر 2 – جيزة 168.

وأضاف مدير بحوث المحاصيل الحقلية، أن محافظات الجيزة والفيوم الجيزة تزرع أصناف تقاوى جيزة 171– سخا 95 - مصر 3 – سدس 14- جميزة 12 –مصر 1 – مصر 2- جيزة 168– سخا 94، الفيوم جيزة 171 – سخا 95 – مصر 3- سدس 14 – جميزة 12 –– جميزة 11 - – سخا 94- مصر 1 – مصر 2- بنى سويف 1 - بني سويف 5 – بني سويف 6 - بنى سويف 7 - سوهاج 4 – سوهاج 5، متابعا إن علماء المعهد نجحوا في استنباط أصناف جديدة من محصول القمح هما سخا 95، ومصر 3، وبني سويف 7، وتم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها الموسم الشتوى الجديد بمنافذ الجمعيات .

وتابع علاء خليل،أن جميع أصناف القمح مبكرة النضج عالية الإنتاجية موفرة للمياه وعمرها من 140 الى 150 يوم بدلا من 6 شهور او اكثر ، مشير الى أن مصر الوسطى بني سويف - المنيا تزرع أصناف جيزة 171 – سخا 95 – مصر 3- سدس 14 – جميزة 12 –– جميزة 11 - – سخا 94- مصر 1 – مصر 2- بنى سويف 1 - بني سويف 5 – بني سويف 6 - بنى سويف 7 - سوهاج 4 – سوهاج 5، مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد جيزة 171- سخا95 – مصر 3 - سدس 14- جميزة 12-جميزة 11 – مصر 1 – مصر 2. جيزة 168 - سدس 12 - شندويل 1 - بني سويف 1 – بني سويف 5بني سويف 6 – بنى سويف 7 –سوهاج 4 – سوهاج 5.