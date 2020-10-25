الصحة: التجارب السريرية للقاح كورونا تؤكد فاعليته للحماية من العدوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة في منشور لها اليوم، إن الدراسة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا عبارة عن تجارب سريرية تجرى على مشاركين لتقييم مدى فعالية اللقاح في علاج أو منع حدوث المرض . وأضافت وزارة الصحة والسكان : يمكنك التسجيل كمشارك من خلال الموقع: www.covactrial.mohp.gov.eg والخط الساخن 15530. Advertisements وتابعت، حتي الأن اللقاح أمن ولا توجد مضاعفات أو مشاكل تعرض لها المتطوعين ويتم متابعتهم بشكل دقيق ونوفر لهم الرعاية الكاملة لمدة عام . وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



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