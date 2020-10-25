شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب ويؤكد: لم نتلقى شكاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته فى انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية التجريبية للبنين بحى العمرانية، وفور الإدلاء بصوته دعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التى تحققت على أرض مصر مؤكداً أن أجهزة المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن دور المحافظة فى انتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز المقار الانتخابية من أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء، و الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية اتجاه المرشحي.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات "النواب" لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 537 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

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واكد المحافظ ان غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى اى بلاغات او شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أى معوقات.

وأوضح المحافظ انه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى للنهوض بوطننا الغالى واختيار من يمثلونهم فى مجلس النواب.