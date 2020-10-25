شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف استعدادات شركة المترو لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المحتملة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن استعدادات لشركة المترو لموسم الشتاء والأمطار المتوقعة من أجل سرعة تصريف مياه الأمطار التى تتساقط خصوصا على المحطات السطحية خلال التقرير التالى:

1ـ صيانة مصارف مياه الأمطار بالخط الأول للمترو حلوان ـ المرج.

2ـ صيانة مصارف مياه الأمطار بالمحطات السطحية بالخط الثانى.

4ـ التنسيق مع إدارات تشغيل الخطوط الثلاثة لإرسال منشورات إليه بأى سوء بالأحوال الجوية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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5ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية فى حالة تعرض القاهرة الكبرى لموجة طقس سيئ وأمطار متوقعة لسرعة التعامل مع أى احتمالات.

6ـ وضع خطة تشمل التنسيق مع الأحياء لسرعة شفط أى مياه أمطار تتجمع على شريط المترو حالة سقوط أمطار غزيرة.

7ـ الخطة تعتمد على التعامل السريع لشفط تراكمات مياه الأمطار على شريط المترو تحسبا لعدم حدوث أى هبوط بالتربة.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.