السكة الحديد: وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد شحن دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها من روسيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية، حيث تضم 17 عربة، ومتوقع وصولها خلال أيام. وقالت المصادر لليوم السابع إنه وصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية. Advertisements وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر. وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

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