شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لليوم الثانى بانتخابات البرلمان.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها

الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية

تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرفية، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يومى الاثنين والثلاثاء .

السفير الصينى بالقاهرة يؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع مصر

قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن العالم يعيش الآن تغيرات لم يشهدها منذ 100 عام، وحققت الصين إنجازات حتى رغم الجائحة، لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى. وأضاف ليتشيانج، فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأحد، عبر الإنترنت، أنه تم نشر الكتاب الثالث لإدارة الحوكمة لقيادة الرئيس الصينى، شى جى بينج، حيث يفصل أسرار كيفية تحقيق إنجازات التنمية الاقتصادية والسعادة للشعب الصينى ومواجهة التحديات مثل مواجهة الأوبئة مثل كورونا، مشيرا إلى أن الكتاب يعرض قصص نجاح للشعب الصينى وكيف تحولت بعض القرى إلى أنجح المدن فى العالم.

الأغانى الوطنية تشعل حماس الناخبين ثانى أيام التصويت بـ6 أكتوبر

أشعلت الأغانى الوطنية، حماس الناخبين، خلال الإدلاء بأصواتهم ثانى أيام انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى نغمات أغانى "أعمل الصح، وقوم نادى على الصعيد، وبشرة خير" تفاعل الناخبون مع كلمات الأغانى، ملوحين بأعلام مصر، الذين حرصوا على اصطحابها معهم خلال الإدلاء بأصواتهم".

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل لـ92.8%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ 92.8 % بعد تسجيل 98813 حالة شفاء من فيروس كوفيد 19.

السفير الصينى يشيد باكتشافات الآثار المصرية: كشف حضارى مبهر يجذب السائحين

قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج إنه قبل أيام أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أثرى ضخما لتوابيت فرعونية لم يكشف عنها من قبل، واصفا ذلك بأنه اكتشاف حضارى مبهر.

مدارس القاهرة تطبق قرار إلغاء طابور الصباح وتشدد على إجراءات مواجهة كورونا

طبقت مدارس محافظة القاهرة، اليوم، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإلغاء طابور الصباح، ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث تم توزيع الإشراف من المعلمين على الفناء والسلالم، حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول، كما بدات المدارس خلال اليوم، تنفيذ أكثر من فسحة باليوم الدراسى، مع إلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة، ومنع أى معلم دخول الفصل بدون الكمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة .

"أكاديمية الفنون" توقع بروتوكول مع "التعليم" لإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تضمن الإشارة إلى جهود الوزارة المبذولة في عدد من الملفات، مثل مشروع "ابدأ حلمك" ومبادرة "صنايعية مصر"، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

توافد الناخبين على لجان الاقتراع بدائرة الطالبية والعمرانية بالجيزة

بدأ الناخبون فى التوافد على لجان الاقتراع بدائرة الطالبية والعمرانية بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وتصدر المشهد فى الساعات الأولى من اليوم الانتخابى الثانى السيدات وكبار السن، كما كان هناك وجود لافت لفئة الشباب الذين حرصوا على التوجه للجان الاقتراع للتصويت

بدء تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 1/11/2020، وحتى يوم الأربعاء 25/11/2020، فى تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

المقار الانتخابية بإمبابة تفتح أبوابها ثانى أيام التصويت بانتخابات النواب

بدأت منذ قليل لجان الانتخابات بمنطقة إمبابة، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في ثانى أيام التصويت، وسط تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخب، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

وزير النقل يعلن دراسة إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السودانى وبحضور السفير السودانى بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهرى، ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.

السكة الحديد: وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة خلال أيام

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد شحن دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها من روسيا بحرا في اتجاه ميناء الإسكندرية، حيث تضم 17 عربة، ومتوقع وصولها خلال أيام.

بدء التصويت فى ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

انتظمت عمليات تصويت المصريين بالداخل، منذ قليل، اليوم الثانى والأخير للمرحلة الأولى لمارثون انتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

الأرصاد: طقس اليوم معتدل وفرص سقوط الأمطار ضعيفة والعظمى بالقاهرة 28

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

انتشار شرطى بمحيط لجان الاقتراع فى ثان أيام الانتخابات

انتشرت قوات الشرطة بالشوارع ورفعت الداخلية درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، لتأمين ثان أيام انتخابات "مجلس النواب" بمختلف مديريات الأمن التي تشهد انتخابات المرحلة الأولى.

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الحبس شهر وغرامة 1000 جنيه حال التصويت مرتين فى الانتخابات

انتحال صفة شخص أخر في التصويت بالانتخابات، أو التصويت مرتين يعرضك للحبس، حيث جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة من يشترك فى الانتخابات الواحدة أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.

فتح باب تقليل الاغتراب اليوم لطلاب جامعة الأزهر حتى 5 نوفمبر

قالت جامعة الأزهر، إنه نظرا لما تبين من الالتماسات المقدمة من عدد كبير من الطالبات وأولياء أمورهن الذين يطلبون الموافقة على التحويل أو نقل القيد خارج منطقتهن الجغرافية نظرا لتغيير محل الإقامة لظروف خارجة عن إرادتهن وحرصا من الجامعة على مستقبل هؤلاء الطالبات لذا: تقرر فتح التحويل ونقل القيد بين الكليات خارج المنطقة الجغرافية للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 م والمرشحات في العام الجامعي 2021/ 2020م وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى الخميس 5 نوفمبر.

التعليم تؤكد تعقيم المدارس بعد انتهاء فترة الانتخابات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء تعقيم كامل للمدارس التى تمت فيها انتخابات المرحلة الأولى التى تنتهى اليوم الأحد قبل استقبال الطلاب وانتظامهم فى الدراسة، لافتة إلى أن المدارس التى تعقد فيها انتخابات إجازة اليوم الأحد من الدراسة وبعد انتهاء فترة الانتخابات سيتم تعقيمها كإجراء احترازى لمواجهة كورونا.

500 جنيه غرامة للمتخلف عن التصويت بانتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

انطلق أمس السبت، أول أيام تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، تحت إشراف قضائي كامل، فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية اليوم

يشهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة.

غرفة عمليات التنمية المحلية تتابع انتخابات النواب لليوم الثانى على التوالي

تواصل وزارة التنمية المحلية، عقد غرفة عمليات لمتابعة اليوم الثانى على التوالي لانتخابات مجلس النواب التي تجرى في محافظات المرحلة الأولى وهى :" الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ".

هيئة المحطات النووية: نسابق الزمن للانتهاء من إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات الضبعة

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أننا نسابق الزمن لإنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، نهاية العام الجارى.

ترامب: CNNلا ترى غير كوفيد 19 وعند سقوط طائرة تقل 500 شخص لا تقول شيئا

هاجم الرئيس دونالد ترامب شبكة سى ان ان الأمريكية، مؤكدا أنها لا تقوم بعملها بشكل جيد، قائلا: "الـ CNN لا ترى شيئا غير كوفيد كوفيد كوفيد فقط فهى لا ترى معدل وفيات ولا ترى اختبارات الكشف عن الإصابات ولا ترى معدلات التوظيف ولا المؤشرات الاقتصادية الرائعة.. ولا ترى أي شيء نقوم به".

رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك لبس بين أعراض الأنفلونزا وكوفيد 19

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء وتشابه أعراض الفيروس مع أعراض فيروس الأنفلونزا

محافظة الجيزة تنفى غلق مدرسة مصر الدولية بسبب كورونا

أكدت محافظة الجيزة أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.

"الصحة" تسجل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 100 مصاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى اليوم.

خبراء المفرقعات يتسلمون اللجان لإجراء عمليات التمشيط قبل ثانى أيام التصويت

تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة القطاعات، لعمل فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.

ترامب يسخر من سيناتور ديموقراطى: كذاب عظيم يشبه البطيخة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في سيركلفيل بولاية أوهايو في تجمع انتخابي لأنصاره أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأكثر أهمية في تاريخ الولايات المتحدة، ساخرا من آدم شيف عضو مجلس النواب الديقراطى، قائلا: "شيفتى شيف رجل رائع وكذاب عظيم.. ويشبه البطيخة"

الخارجية: مصر تدين تفجيرا إرهابيا وقع خارج مركز تعليمى فى العاصمة كابول

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

النيابة العامة تنفى واقعة شروع امرأة فى خطف أطفال بمدينة نصر

نفت تحقيقات "النيابة العامة" ما تم تداوله حول شروع امرأة في خطف أطفالًا بمدينة نصر حيث أبلغت سيدة يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عن تداول صورة في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي مذاع من حساب باسم "امرأة"، ادعت عليها فيه شروعها في خطف الأطفال، قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه، فضلًا عن تصويرها من غير علمها، فتمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهمتين اللتين أذاعتا المنشور.

محافظة القاهرة تقرر إلغاء طابور المدرسة وغلق أى فصل به عدوى وتحويله أون لاين

قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع الاشراف من المعلمين على الفناء والسلالم حتى ينظم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسى، مع إلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة وممنوع لأى معلم دخول الفصل بدون الكمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة .

شيخ الأزهر: لن نسمح أن تكون مقدساتنا ضحية مضاربة رخيصة فى سوق السياسات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: أننا نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات: اليوم الأول فى انتخابات النواب لم يشهد مخالفات مؤثرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته ، فى التاسعة مساء اليوم السبت.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لم نتلق شكوى من وجود خروقات فى اليوم الأول

قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قضاة مصر دائمًا في خدمة الشعب المصري، ويشرفون على الانتخابات في اللجان العامة والفرعية، ونتقدم بالشكر لهم على الإشراف على الانتخابات، مشيرًا إلى أن العمل انتظم في اللجان الفرعية في موعدها من التاسعة صباحا، ولم تصل إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أي شكوى من الشكاوى بوجود أى نوع من أنواع الخروقات.

رويترز تبرز إقبال المواطنين على عمليات الاقتراع في انتخابات النواب

أبرزت وكالة رويترز للأنباء، إقبال المواطنين الكثيف على عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020، التي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الغد.

وزير الرى: إثيوبيا هى المسؤولة عن فشل اتفاق واشنطن

اتهم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الجانب الإثيوبى بإفشال اتفاق واشنطن للتوصل لحل لأزمة سد النهضة، وقال: "تم التوصل لاتفاق فى واشنطن، والإثيوييين كانوا موافقين على هذا الاتفاق، ولكنهم طلبوا وقت للحوار المجتمعى لديهم، وفى النهاية رفضوا اتفاق واشنطن".