شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العامة لانتخابات النواب بالجيزة يتفقد لجان الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المستشار محمد على شعيشع، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية فى اليوم الثانى للانتخابات، باللجان الفرعية بمركز الصف، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات.

وتفقد المستشار محمد على شعيشع، اللجان الفرعية، لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان، مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مشيدا بالإقبال المتزايد من قبل المواطنين بالمحافظة على اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم فى انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري.

وشهدت لجان انتخابات النواب في مركز الصف، جنوب الجيزة، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، في اليوم الثاني من الانتخابات.

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تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.