شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تتنفس كذبا.. تزعم أن القاهرة من محافظات المرحلة الأولى لبث صور رشاوى انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورطت قناة الجزيرة القطرية في فضيحة من العيار الثقيل حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو زعمت فيه وجود رشاوى انتخابية في لجان القاهرة، على الرغم من أن محافظة القاهرة ليست من بين محافظات المرحلة الأولى من الأساس.

وواصلت الجزيرة فبركتها حين أشارت الى أن الاهالى الذين دخلوا للتصويت في الانتخابات تعرضوا للنصب وهو ما يؤكد ان القصة بالكامل من خيال القناة القطرية .

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وسبق أن اعترفت قناة الجزيرة القطرية، ببث الإخوان فيديوهات وصور مفبركة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى لإثارة الرأى العام بمصر، وإثارة الفتنة والفوضى بالبلاد، واعترفت مذيعة الجزيرة بأنه تم تركيب أصوات الهتافات ضد النظام على فيديوهات لمشجعى النادى الأهلى بعد فوزه بكأس السوبر فى مباراته مع النادى الزمالك.

وخلال السنوات الماضية نشرت أكثر من دراسة تشير إلى عدم ثقة قطاعات كبيرة من الشباب في العالم العربى بقناة الجزيرة، وإنها لم تعد مصدرا موثوقا به في أى معلومة، فضلا عن دراسات أخرى أكدت أن الجمهور بات لديه يقين بأن القناة تروج لخط تحريرى يؤيد الجماعات الإرهابية.