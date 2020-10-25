شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى بالقاهرة يؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن العالم يعيش الآن تغيرات لم يشهدها منذ 100 عام، وحققت الصين إنجازات حتى رغم الجائحة، لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى. وأضاف ليتشيانج، فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الأحد، عبر الإنترنت، أنه تم نشر الكتاب الثالث لإدارة الحوكمة لقيادة الرئيس الصينى، شى جى بينج، حيث يفصل أسرار كيفية تحقيق إنجازات التنمية الاقتصادية والسعادة للشعب الصينى ومواجهة التحديات مثل مواجهة الأوبئة مثل كورونا، مشيرا إلى أن الكتاب يعرض قصص نجاح للشعب الصينى وكيف تحولت بعض القرى إلى أنجح المدن فى العالم.

وفى 23 أكتوبر، ألقى الرئيس الصينى، شى جين بينج كلمة بمناسبة الذكرى الـ70 لحرب مقاومة العدوان الأمريكي وأكد أن الاعتماد على القوة للتنمر على الضعفاء سوف تفشل ومن الضرورى مواجهتها.

وفى يوم 20 أكتوبر، حضر وزير الخارجية الصينى مؤتمر حول الوضع فى الخليج فىى مجلس الأمن، وروج لحلول الحوار والتشاور وبناء الثقة المتبادلة، لإيجاد الأرضية المشتركة لتحقيق المصالح لجميع الجوانب، مشيرا إلى زيارة وزير الخارجية الصينى لعدد من دول الآسيان لتعزيز العلاقات والتعاون.

وأضاف السفير الصينى أن الحكومة الصينية تشجع الشركات لتطوير لقاحات كورونا ومساعدة الدول النامية، مؤكدا النية الصينية لتوفيره.

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وحول التسعير، قال السفير إن بلاده ستنتج اللقاح بسعر مقبول وعادل للعالم، وسوف تضع الدول النامية أولوية وسوف تقدم لها التبرعات والمساعدات، لتعزيز جهود المواجهة.

وقال إن الصين انتخبت عضوا فى مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة للمرة الخامسة على التوالى بدعم أكثر من 100 دولة منها مصر.

وأكد السفير أن العلاقات المصرية الصينة وطيدة وعمقها كلا من الرئيسين الصينى والمصرى وعملا على تعزيزها ودفعها قدما وحققا تطورا كبيرا فى كافة المجالات معتبرا أن هذه العلاقة نموذجا يحتذى به فى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشددا "تؤمن الصين بأنه يمكن لمصر ، حكومةً وشعباً ، أن تنطلق نحو تحقيق المزيد من التنمية والتعاون مع الدول الأخرى من منطلق المصالح الوطنية لمصر وإصدار أحكام وخيارات مستقلة من أجل حماية سيادة مصر .بصفتها شريكا استراتيجيا شاملا لمصر ، تولي الصين أهمية كبيرة للعلاقات الصينية المصرية وستواصل بذل جهود حثيثة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيز رفاهية الشعبين."

وأضاف أن الشعب الصينى لا ينسى زيارة وزيرة الصحة المصرية فى بداية جائحة كورونا، وإضاءة الآثار المصرية بألوان العلم الصينى، مؤكدا أن الصداقة بين البلدين طويلة وعميقة ولا يمكن لأى شخص التأثير عليها.