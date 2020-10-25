اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 13 لمهرجان الحرف التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يرافقها الدكتور سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا.

تم إهداء هذه الدورة لاسم الفنان الناقد عبدالقادر مختار باعتباره من الرموز المساهمين في الحفاظ على التراث والهوية المصرية.

وحول أهمية الحدث قالت وزير الثقافة، في بيان اليوم: "إن اهتمامنا بتنمية وتطوير مجال الحرف التراثية وما قد يرتبط بها من مجالات فرعية، إنما هو جزء لا يتجزأ من الاهتمام بهويتنا الوطنية، والتي نسعى جميعاً من أجل صونها وحمايتها".

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وأضافت: "إننا ماضون بكل عزم وإرادة نحو تفعيل وتأصيل كل ما من شأنه الحفاظ على موروثاتنا الثقافية، والتي نستهدف استغلالها في تعميق الوعي والانتماء بقيمة هذا الوطن، من خلال خلق أجيال جديدة قادرة على مجابهة كل الأفكار الهدامة التي تستهدف النيل من استقرار وأمنه، وذلك باستخدام كافة أشكال الفنون والثقافة.

وقال الدكتور خالد سرور: يُعد مهرجان الحرف التراثية حدثاً سنوياً يهدف إلى التعريف بالحرف التقليدية التراثية ويُجسد الحرص على حماية إرث الأجداد في هذا المجال وتعزيز وعي الأجيال المقبلة بقيمته.

ويقدم المهرجان كل عام برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية محفزاً على تطوير منتجات الحرف بما يتلاءم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية الحديثة مما يضمن استدامتها وجذب الأجيال الحالية والقادمة على تعلمها وممارستها.

يحمل المهرجان هذا العام عنوان "الحرف التقليدية في عيون القاهرة الإسلامية"، ويتضمن حفل الافتتاح عرضًا للأزياء التراثية حوالي 25 قطعة من إنتاج الفن والحياة.