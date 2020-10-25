محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية في بني سويف، تشكيل عصابي لاستيلائه على مبالغ مالية من إحدى الشركات عبر الإنترنت.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا بتعرض شركة للتسوق الإلكتروني للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالها، بعد استغلال أشخاص ثغرة في تطبيقات الشركة، وأجروا عمليات دفع فواتير وهمية مستغلين الثغرة، ما عرض الشركة لخسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وتبين من تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة، اثنين حاصلين على بكالوريوس تجارة، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف، ضُبط المتهمان وأقرا بارتكابهما الواقعة وممارستهما للنشاط الإجرامى، وكان بحوزتهما هاتفين محمول، 4 بطاقات دفع إلكتروني خاصين بالمتهم الأول ثلاثة منهم تستخدم فى نشاطهما الإجرامى والرابعة يتم فيها إيداع متحصلات نشاطهما.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها وخاصة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر استغلا ثغرة إلكترونية.. ضبط متهمين بسرقة أموال شركة في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.