الداخلية تضبط أدوية مهربة جمركيًا بشركة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا بمقر إحدى الشركات بالقاهرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها وخاصة جرائم الإضرار بالمال العام.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الأحد، أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإتجار صاحب ومدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، في أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والهرمونات المستوردة والمهربة جمركيًا، واتخاذه لمقر الشركة بذات العنوان منفذًا لبيع الأدوية على المترددين عليها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، عن احتفاظ صاحب الشركة بكميات كبيرة من المكملات الغذائية والهرمونات وأدوية التخسيس المهربة جمركيًا دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها داخل مقر شركته بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف مقر الشركة، وضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والهرمونات المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة البالغ، عددها "291 عبوة دوائية مختلفة الأنواع والأشكال"، فضلًا عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.