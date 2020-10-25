بحوزتهم 10 كيلو.. سقوط عصابة دولية للإتجار في مخدر الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي

ضبطت الأجهزة الأمنية، 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص فى جلب و الإتجار بمخدر الهيروين، بحوزتهم كيلو من ذات المخدر.

وألقي القبض على العناصر الأربعة -يحملون جنسية دول مختلفة- عقب وصولهم للبلاد حال تواجدهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام.

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وضبط رجال الأمن بالجيزة باقي عناصر التشكيل، وهم 4 يحملون جنسية دول مختلفة، ووجدوا بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيلاً عصابيًا دوليًا فيما بينهم وبين العناصر المضبوطة مسبقًا، تخصص فى جلب وتهريب مخدر الهيروين الخام من إحدى الدول العربية لترويجه على عملائهم داخل البلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية خاصةً حائزي تجار المواد المخدرة.