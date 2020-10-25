أوهموا ضحاياهم بجائزة.. ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع النصب تجاه المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول.

رصدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى اضطلاع مجموعة من العناصر الإجرامية بارتكاب عدد من وقائع النصب تجاه بعض المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، وذلك يستوجب توجههم لإحدى خدمات الدفع الإلكتروني لاستلام الجائزة وبعدها يطالبوهم بترك الهاتف المحمول مع عامل خدمات الدفع الإلكترونى.

وتبين من التحريات أن أحد أفراد التشكيل العصابي يتحدث مع المواطن ويطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدة أرقام محمولة تابعة له، فضلاً عن استحداث أسلوب جديد فى ارتكاب تلك الوقائع، عن طريق طلب رقم كروت الائتمان "فيزا كارت" ليشتري من خلالها عبر الإنترنت.

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شكلت الأجهزة الأمنية، فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط عددٍ من المتورطين فى ذلك النشاط ، وهم 9 أشخاص من محافظة المنيا "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" وآخر محبوس فى قضية "نصب".

وعثر بحوزة المتهمين على 56 هاتف محمول، 1426 خط محمول منهم 150 خط مُستخدم فى ارتكاب الوقائع لشركات مختلفة والباقى مُعد للاستخدام في الوقائع الجديدة، 10 ماكينات فوري كمبيوتر، 3 لاب توب، ومبلغ مالي.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال النصب على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتورطين فى التشكيل العصابي.