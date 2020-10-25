هتك عرض مسنة.. تجديد حبس شاب 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس شاب وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بابتزاز وسرقة وهتك عرض سيدة مسنة.

ونسبت النيابة للمتهم هتك عرض المجني عليها وتصويرها فيديو بقصد إجبارها على التنازل عن شقتها لهما.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية، إجبارها على توقيع إيصالات امانة، وتصويرها فيديو لمنعها من الإبلاغ.

ودلت تحريات المباحث على صحة البلاغ المقدم من المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على متهمين اثنين.