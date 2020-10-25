محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس شاب وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بابتزاز وسرقة وهتك عرض سيدة مسنة.
ونسبت النيابة للمتهم هتك عرض المجني عليها وتصويرها فيديو بقصد إجبارها على التنازل عن شقتها لهما.
كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية، إجبارها على توقيع إيصالات امانة، وتصويرها فيديو لمنعها من الإبلاغ.
ودلت تحريات المباحث على صحة البلاغ المقدم من المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على متهمين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر هتك عرض مسنة.. تجديد حبس شاب 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.