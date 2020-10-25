إحالة عاطل متهم بالتحريض على الدعارة لمحكمة الجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة إدارة صفحة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت بمدينة نصر.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدي خلالها عن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه (بدون عمل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وبمواجهته أقر باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع بمقابل مبلغ مالي، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض.

كما عثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"-مبلغ مالي من متحصلات نشاطه).