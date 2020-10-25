شكرا لقرائتكم خبر عن بالكحول والديتول.. مرشحة تطهر أيادي الناخبين أمام لجان الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت سوسن حسني حافظ، أحدى مرشحات القوائم عن قطاع غرب الدلتا، اليوم الأحد، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بلجان الانتخابات بالإسكندرية.

وحملت المرشحة عبوات الكحول والديتول وعقمت أيادي الناخبين من كبار السن والسيدات إلى جانب أطفالهم، وذلك قبل وبعد خروجهم من لجان الانتخابات، حرصا على سلامتهم.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا هما «الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر».

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا، موزعين على 1160 لجنة فرعية بـ 6 دوائر انتخابية هي «المنتزه، الرمل، محرم بك، سيدي جابر، العطارين، الدخيلة».