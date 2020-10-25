- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم الناخبين على لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات «النواب» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الثاني، لانتخابات مجلس النواب في المنيا، الأحد، تزاحم مواطنين أمام لجان التصويت، لانتخاب 29 نائبا، بينهم 15 مقعد «فردي»، و14 مقعد «قائمة»، ضمن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وخصص المرشحين سيارات لنقل الناخبين من كبار السن والمرضي، من منازلهم إلى لجان التصويت، للمشاركة في عملية الاقتراع.
بينما خصص فريق من طالبات الجامعات والمدارس، فرق لخدمة الناخبين المترددين على اللجان لتسهيل تقديم البيانات الخاصة باللجان، ومساعدة كبار السن والمرضي في دخول اللجان.
يذكر أن محافظ المنيا، تشهد منافسات ساخنة بين 170 مرشحا على 15 مقعد بنظام الفردي، داخل 5 دوائر انتخابية، عقب تأجيل الانتخابات بدائرة دير مواس لتنفيذ حكم الإدارية العليا بعودة احد المرشحين لخوض الانتخابات. ومنافسات ساخنة بين 28 مرشحا لانتخاب 14 بنظام القائمة داخل 6 دوائر انتخابية من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,397
-
تعافي
98,813
-
وفيات
6,187
كانت هذه تفاصيل خبر تزاحم الناخبين على لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات «النواب» بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.