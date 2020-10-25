شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم الناخبين على لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات «النواب» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثاني، لانتخابات مجلس النواب في المنيا، الأحد، تزاحم مواطنين أمام لجان التصويت، لانتخاب 29 نائبا، بينهم 15 مقعد «فردي»، و14 مقعد «قائمة»، ضمن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وخصص المرشحين سيارات لنقل الناخبين من كبار السن والمرضي، من منازلهم إلى لجان التصويت، للمشاركة في عملية الاقتراع.

بينما خصص فريق من طالبات الجامعات والمدارس، فرق لخدمة الناخبين المترددين على اللجان لتسهيل تقديم البيانات الخاصة باللجان، ومساعدة كبار السن والمرضي في دخول اللجان.

يذكر أن محافظ المنيا، تشهد منافسات ساخنة بين 170 مرشحا على 15 مقعد بنظام الفردي، داخل 5 دوائر انتخابية، عقب تأجيل الانتخابات بدائرة دير مواس لتنفيذ حكم الإدارية العليا بعودة احد المرشحين لخوض الانتخابات. ومنافسات ساخنة بين 28 مرشحا لانتخاب 14 بنظام القائمة داخل 6 دوائر انتخابية من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبًا.

التصويت في انتخابات نواب المنيا

التصويت في انتخابات نواب المنيا

التصويت في انتخابات نواب المنيا

التصويت في انتخابات نواب المنيا

التصويت في انتخابات نواب المنيا