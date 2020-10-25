شكرا لقرائتكم خبر عن في 12 مدينة.. كيف تحصل على شقة بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط مرحلة جديدة من الإسكان «الاجتماعي» والإسكان «المتوسط» ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم لكلاهما حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، وهذا كل ما يتعلق بخطوات الحصول على الوحدات.

_يتضمن الطرج الجديد شقق «الإسكان الاجتماعي» الموجهة لمحدودي الدخل بمساحتين (الأولى 75 مترا :غرفتين وصالة )، والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

_تطرح الوزارة ثلاثة نماذج لـ شقق «الإسكان المتوسط»، بثلاث مساحات مختلفة( 100 متر و110 متر و120 مترا )، جميعها مقسمة لـ 3 غرف ومطبخ وصالة.

_تُسلًم جميع الوحدات كاملة التشطيبات، خلال ثلاث سنوات، وفق مبادرة الرئاسة لتسليم الوحدات، تبدأ منذ الحجز شراء كراسة الشروط، غي حال استوفى الحاجز الشروط اللازمة للتقديم .

- يمر الحاجز بثلاث مراحل الخطوة الأولى تتمثل في شراء كراسة الشروط، على أن يقوم بتجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

- عقب انتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور، يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، على أن يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلام المقبولين داخل كل مدينة.

_يتراوح مبلغ جدية الحجز لشقق الإسكان لإجتماعي بين 12.5 ألف و15.5 وفق مساحة الوحدة، (12.5 للشقة بمساحة 75 مترًا، و15.5 للشقة بمساحة90 مترًا).

- تتوافر شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر «حدائق العاصمة» – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة).

_تبلغ قيمة أقساط شقق الإسكان الاجتماعي كالتالي: (قيمة القسط للشقة الـ75 مترا 2100 جنيه، أماالشقة الـ90 مترا 2600 جنيه)

- يبدأ سداد القسط الربع سنوي الأول، في إبريل المقبل، ويستمر سداد 12 قسطًا ربع على مدار 36 شهرًا.

_تتوافر الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن همي( «أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة).

_يتراوح مقدم حجز الإسكان المتوسط، من 48 ألف جنيهًا إلى 55 ألف جنيهًا، حسب مساحة: (يقدر مقدم حجز الشقة الـ100 متربـ48 ألف جنيهًا، الـ110 أمتار بـ51 ألف، أما الوحدة الـ120 مترا، فيبلغ 55ألف جنيهًا.

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_تبلغ قيمة أقساط الإسكان المتوسط، كالتلي (الشقة بمساحة 100 مترًا،بـ 10 آلاف جنيه، والشقة بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك تصل أقساط الوحدات الـ120 متر لـ11.5 ألف جنيهًا).

- يبدأ سداد القسط الربع سنوي الأول، في إبريل المقبل، ويستمر سداد 12 قسطًا ربع على مدار 36شهرًا.

- الخطوة الرابعة، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، يتم الاستعلام الميدانى عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام في التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني عبر زيارة ميدانية لمكان الإقامة أو مكان العمل أو كلاهما، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف إلى البنك.

- الخطوة الخامسة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وامضاء عقود الوعدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الآن على الأقل.

- الخطة السادسة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة تعريفية جديدة، لشرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق للمواطنين محدودي ومتوسطى الدخل، وذلك في إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين يشرح خلالها الخطوات.