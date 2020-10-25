شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الحديقة العامة وإزالة الإشغالات أمام موقع شالي الأثري بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم ازالة الاشغالات امام قلعة شالى الاثرية وتوفير اماكن كموقف مؤقت لانتظار سيارات الاجرة، مضيفا انه جارى العمل لتطوير حديقة وسط المدينة امام موقع شالى الاثري حيث يتم تطويرها لتصبح متنفس ومتنزه للأسر وزوار الواحة، حيث سيتم توفير وحدات الاضاءة والنجيلة واماكن للجلوس. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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