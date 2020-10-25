شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء منظار جراحي لإصلاح قطع كامل بأوتار الكتف بمستشفى السعديين المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفي السعديين المركزي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ضم كل من الدكتور سعيد بدوي، أستاذ جراحة العظام والمناظير بجامعة الأزهر، والدكتور سعد محمد سعد، أخصائي جراحة العظام، والدكتور أيمن حلمي، أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، عملية جراحية دقيقة باستخدام المنظار الجراحي لإصلاح قطع كامل بأوتار الكتف، للمرة الأولي بالمستشفى، لمريض يبلغ من العمر ٦٠ عام، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.