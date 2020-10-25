شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «القومي للإعاقة» تواصل تلقيها استفسارات الناخبين بـ«النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عملها، اليوم الأحد، في متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة لليوم الثاني على التوالي للجولة الأولى من العملية الإنتخابية لمجلس النواب.
وتعمل غرفة العمليات على تلقي أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة خلال العملية الإنتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736 أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على أرقام «01551816614»، «01285588657»، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYP.
وتتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعي المجلس المنشرين في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
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