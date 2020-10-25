شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت متوسط مع بداية اليوم الثاني للانتخابات بمجلس النواب بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية التصويت لليوم الثاني للعملية الانتخابية في مرحلتها الأولى لمجلس النواب بمطروح، بحضور متوسط مع الساعات الأولى لصباح اليوم الثاني.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة أن نسبة حضور المرأة لعملية التصويت بدا واضحًا أمس، وخاصة في واحة سيوة.

ومن المعروف أن محافظة مطروح تُجرى بها انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى في دائرتين يتنافس فيهما 27 مرشحًا على مقعد بكل دائرة، بينما هناك قائمتان للتصويت على أحدهما لاختيار 4 مرشحين بها بإجمالي 6 مقاعد لمحافظة مطروح بمجلس النواب.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، أمس السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

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