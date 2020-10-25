شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف موعد تسليم شقق «سكن مصر» بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، في تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 26، 27، يوم الأحد المقبل، ووحدات العمارتين رقمى 28، 32، يوم الإثنين المقبل، ووحدات العمارتين رقمى 49، 42، يوم الثلاثاءالمقبل، وتخصيص يوم الأربعاء المقبل لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 50، 3، يوم الأحد 9 نوفمبر، ووحدات العمارتين رقمى 4، 5، يوم الإثنين 10 نوفمبر، ووحدات العمارتين رقمى 7، 6، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، وتخصيص يوم الأربعاء 12 نوفمبر، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز «حدائق أكتوبر»، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 8، 9، يوم الأحد 16 نوفمبر، ووحدات العمارتين رقمى 11، 12، يوم الإثنين 17 نوفمبر، ووحدات العمارات أرقام 13، 14، 15، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وتخصيص يوم الأربعاء 19 نوفمبر، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 48، 52، يوم الأحد 23 نوفمبر المقبل، ووحدات العمارتين رقمى 58، 59، يوم الإثنين 24 نوفمبر المقبل، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل، وتخصيص يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

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