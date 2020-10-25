شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: غرفة العمليات تتابع التصويت في الانتخابات على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام وصول جميع القضاة وفتح اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة أمام الناخبين في موعدها وبدء عملية التصويت، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع علي مدار الساعة الموقف بجميع اللجان للمتابعة المستمرة والوقوف علي سير عملية الاقتراع وتذليل أي عقبات وحل المشكلات أولًا بأول.

هذا، وتضم المحافظة 60 مركزًا انتخابيًا، بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال (178315) ناخبًا وناخبة مُقيَّدين بجداول الانتخابات.