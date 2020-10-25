«بطريركية الإسكندرية للروم» تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبوقير (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الاسكندرية وأفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الالهي في كنيسة القديسين كيروس (سايروس) ويواناس، يوم 30 أكتوبر الجارى، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها والتى تقع بالقرب من البحر الأبيض المتوسط في منطقة أبوقير، شرق المدينة وتبعد حوالي 20 كم عن الاسكندرية.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، إن بناء الكنيسة بدأ في عام 1919 في عهد البطريرك فوتيوس، خلال الفترة من 1900 وحتى 1926، وافتتحت في عام 1936، مشيرا إلى أنه بجانب الكنيسة كان هناك إقامة صيفية لبطريرك الاسكندرية في ذلك الوقت حتى حكم البطريرك نيكولاس السادس 1968-1986، إلا أنه يتبقى الآن سوى مبنى الكنيسة الخشبية.

وأضاف، أنه خلال الحرب العالمية الثانية، زار الكنيسة العديد من الضباط اليونانيين الذين خاضوا في معارك العلمين ضد المحور الإيطالي الألماني.

وأشار إلى بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، كانت تسمى باليونانية حتى عهد البابا البطريرك 116 فوتيوس (1900-1925) «Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας»، وبالإنجليزية «Patriarchate of Alexandria»، وبالعربية «بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية» كما الوثائق الحكومية التركية والعربية.

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)

زارها ضباط معركة العلمين .. "بطريركية الإسكندرية للروم" تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة أبو قير (صور)