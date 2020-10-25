شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقي رئيس «إيني» الإيطالية لبحث تدريب الأطقم الطبية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، على هامش زيارتها لإيطاليا، كل من رئيس مؤسسة إيني، ومدير القطاع الطبي بشركة إيني الإيطالية، حيث تمت مناقشة سبل التعاون مع القطاع الخاص ممثلًا في شركة إيني، حيث سيتم دعم الخدمات الصحية بمدن القناة.

وأكدت «زايد»، إنه سيتم تدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية المصرية ودعم التعليم الفني والتمريض وتزويد المستشفيات بأجهزة الحضانات ومراكز لعلاج الحروق.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غادرت إلى دولة إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية تحت عنوان «بناء جسور مع إفريقيا والشرق الأوسط»، في زيارة استغرقت يومين، رافقها كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، وكل من السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود سامي، سفير مصر لدى الفاتيكان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من وزراء الصحة و150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين في أفريقيا والشرق الأوسط.