شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان.. أسقف بني سويف يطالب الأقباط بالمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، إنه على الأقباط أن يشاركوا في العملية الانتخابية، بمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية، بلجنة المدرسة القومية الابتدائية بمدينة بني سويف، بحضور القس اسطفانوس سليمان، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب.

وأشار أسقف بني سويف، إلى أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة، من جميع المرشحين والقوائم، ولا توصي بأحد ولا توجه إلى مرشحين معينين أو قوائم معينة، فلكل شخص الحق في التصويت لمن يراه مناسبا له، والمهم المشاركة الكبيرة، والتي اعتادنا عليها من الأقباط، لأن ذلك مرتبط بمكانة وشكل الدولة المصرية، والنظام المصري أمام العالم الخارجي، فعندما تنقل وسائل الإعلام العالمية، صورا لطوابير الناخبين، ستكون بذلك رسالة إيجابية، للعالم أجمع بقوة النظام المصري، وأن هناك دعم كبير للنظام في ظل الحرب الشرسة والمؤامرات والشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.