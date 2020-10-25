شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأقصر»: توافد الناخبين على لجان انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فى بيان اليوم، فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للعملية الانتخابية، التي تجري علي مدار يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم. وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية. يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.