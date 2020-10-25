شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تعليم فن الرسم على القماش في بيت السناري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُنظِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للشباب لتعليم «فن الرسم على القماش»، وذلك غدا الاثنين، في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تُركز الورشة على معرفة الأدوات الأساسية للرسم على القماش مثل: الأقمشة المصنوعة من القطن، والفرش، والأوراق، والدبابيس، والقطع الزخرفية، وكذلك خطوات الرسم على القماش، بدءًا من إحضار الأقمشة وتثبيتها باستخدام الحواجز، وحتى طلائها ولصق ووضع الزخارف واللمسات النهائية، فالرسم على القماش طريقة رائعة لإضفاء حياة جديدة على الملابس القديمة أو المفروشات أو أي قماش آخر يحتاج إلى التجديد.

تقدم الورشة الفنانة ترنيم عادل؛ خبيرة التصميم والديكور، وأخصائي أشغال القماش. وتهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك مساعدة السيدات اللاتي يردن احتراف هذا الفن.

تستهدف الورشة الشباب من الجنسين، وتنعقد لمدة يوم واحد من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً.