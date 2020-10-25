شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية»: ضبط 77 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و2 طن لحوم فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع للحلاوة الطحينية لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر لتصنيع الحلاوة الطحينية، وضبط 45 طن سمسم و30 طن سكر و18 برميل زيت غذائي بإجمالي مضبوطات 77 طن و600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، وكذا ضبط 810 كجم حلويات مجهولة المصدر بإحدى محلات بيع الحلوى، كما تم تحرير عدد 2 محضر لأصحاب مخازن لبيع المواد الغذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وضبط 2 طن و500 كجم أرز، و1 طن مكرونة، فيما تم تحرير محضر لصاحب مصنع لحوم مجمدة لحيازته وبيعة لحوم مجهولة المصدر، وضبط 2 طن و175 كجم لحوم وكبدة مجمدة و2 طن ملح طعام، ومحضر آخر لصاحب شادر لبيع الأسماك المجمدة والمملحة وضبط ما يزيد عن 2 طن أسماك مجمدة ومملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت مباحث التموين من تحرير 325 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 15 وحتى 21 أكتوبر 2020، ومنها تحرير18 قضية في مجال الغش التجاري وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية، 121 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 42 قضية عدم وجود شهادة صحية، 5 قضية عدم وجود سجل تجارى محلات تجارية، 26 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 43 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن مخابز بلدي، 34 قضية عدم نظافة أدوات العجين مخابز بلدية، 3 قضية عدم تواجد المدير المسؤول مخابز بلدية، 7 قضية عدم الأعلان عن مواعيد التشغيل مخابز بلدية، 26 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز.

ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير 2 محضر لأصحاب مصانع ومخازن منظفات بدون ترخيص وضبط أكثر من 6 طن سلفونيك و3 طن صودا كاوية و8 آلاف و400 كيس أريال، وكذا ضبط مصنع مراتب جاهزة يعمل بدون ترخيص وضبط 100 لوح أسفنج سوفت و150 بكرة تيب و30 شاسية حديد سوفت و30 مرتبة منتج نهائى مدون عليه علامة تجارية غير مسجلة.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مخزن أدوات مدرسية يمارس النشاط بدون ترخيص وضبط 1000 كراسة أنواع مختلفة بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتحرير محضر آخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لحيازته أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط 5 طن سماد زراعي، وضبط 55 عبوة وكيس مخصبات زراعية منتهية الصلاحية بمحل لبيع المخصبات الزراعية، وكذا تحرير 3 محاضر لأصحاب مخابز لتجميع خبز بلدى مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية لإعادة بيعه في السوق السوداء وضبط 4000 رغيف بلدى مدعم لبيعه في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 4 طن دقيق فاخر بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.