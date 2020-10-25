شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 233500 فدان من محصول الأرز بالشرقية وكبس وتجميع 302 ألف طن قش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من حصاد 233 ألف و520 فدان منزرعة بمحصول الأرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 302 ألف و915 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 235 ألف 176 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الإستفادة منه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ومن جانبه أوضح المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم تجهيز 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لإستلام وكبس 470 ألف 352 طن قش الأرز من المزارعين ،لافتاً إلى أنه تم كبس وتجميع 302 ألف و915 طن، وتحرير 275 محضر مخالفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، وكذلك إتباع كافة السبل المتاحة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي.

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدي خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة، وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية، وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية