شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 795 شابا بالدقهلية بينهم 5 من ذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3660 شاباً .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 42 الف جنيه لعدد 17 عامل من المسجلين بالمديرية رعاية اجتماعية وصحية لهم .
وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1051 منشأة وتم القيام بـ 48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء ، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر .
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .
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