شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا القوى العاملة والنقل يتفقان على عقد لقاءات دورية بالعاملين لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة بعض المشكلات التى تواجه العمال مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، لافتا إلى أن هذا اللقاء جاء فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية التواصل بشكل دورى مع التنظيم النقابى العمالى ، لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم، ومناقشة كل القضايا التى تهم العمال، ونظرة الحكومة المستقبلية لتذليل كل العقبات التى تواجههم.

وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزير النقل والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة التواصل فيما بين رؤساء الشركات ، بما فيه صالح العمل والعمال، ما يسهم فى حل كافة المشكلات وتوضيح أسس وقواعد العمل وحقوق كلا الطرفين .

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون فى تنفيذ بعض البرامج والندوات التوعوية لممثلى الشركات التابعة لوزارة النقل بأهمية التواصل مع العمال وحقوق طرفى العملية الإنتاجية وواجباتهم ، وفى نفس الوقت تنظيم ندوات للعمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرصهم على العملية الإنتاجية للأفضل دائما وتحقيقه لأن ذلك فيه استمرار حصولهم على كافة المزايا التى يحصلون عليها .

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وقدم الفريق كامل الوزير الشكر لوزير القوى العاملة على الاستقبال الطيب ، وقام بعرض بعض القضايا المهمة التى تحتاج مناقشة بشأنها بما يخص العمال داخل الشركات، وتم الاتفاق على قيام وزير النقل بعقد لقاءات دورية مع 3 نقابات تتبع قطاع النقل وهيئاته وشركاته لبحث كافة المشكلات التى تهم العمال فى قطاعات السكك الحديدية والنقل البحرى والبناء والأخشاب ، ويحضرها وزير القوى العاملة .

فى نهاية اللقاء أهدى وزير القوى العاملة هدية تذكارية للفريق كامل الوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم .

حضر اللقاء من جانب وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة،، وهلال مأمون مدير عام الاتفاقيات والمؤتمرات بالعلاقات الدولية ، ووفد من القانونيين من وزارة النقل .