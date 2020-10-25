شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المنيرة تستأصل جزءا من بنكرياس طفلة بحالة تحدث مرة لكل 5000 مولود..صو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حالة فريدة من نوعها تحدث بمعدل 1 لكل 5 آلاف مولود، نجحت مستشفى المنيرة العام، في إنقاذ طفلة ولدت تعانى من نقص فى مستوى السكر بالدم، نتيجة وجود زيادة نشاط فى الخلايا المفرزة للأنسولين، وتم اتباع العلاج التحفظي لمدة 20 يوما، ولم يأت بنتيجة، فتم التدخل الجراحى لاستئصال شبه كلى للبنكرياس للتخلص من الخلايا النشطة ومازالت تحت المتابعة.

كانت الحالة تعاني من فرط إفراز الأنسولين، وتم استئصال جزء من البنكرياس، وهي طفلة ولدت قيصري بالأسبوع 36 من الحمل، أكبر من وزنها الطبيعي، وتعاني من انخفاض نسبة الجلوكوز بالدم 29 مع صعوبة بالتنفس من الدرجة الثانية.

قام فريق الحضانة بالمستشفي باستشارة استاذ الغدد بأبوالريش والتي أكدت تشخيص الحالة، كان هناك تاريخ مرضي لاحد افراد العائلة، وتم بدء العلاج و اعطاء المحاليل و متابعة نسبة الجلوكوز بالدم كل ساعة.

وتدخل فريق من أطباء جراحة الاطفال وقاموا باستئصال جزء من البنكرياس بمستشفي المنيرة العام.