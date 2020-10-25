شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القومى للإعاقة تواصل تلقى استفسارات الناخبين انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عملها اليوم الأحد، فى متابعة عمليات تصويت الناخبين من ذوى الإعاقة لليوم الثانى على التوالى للجولة الأولى من العملية الإنتخابية لمجلس النواب .

وتعمل غرفة العمليات على تلقى أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوى الإعاقة خلال العملية الإنتخابية من خلال الخط الساخن على رقم 16736‪ ‪ ، أو تلقى الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس اب على أرقام " 01551816614 "، " 01285588657 "، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYP.

كما تتلقى غرفة المتابعة التقارير من متابعى المجلس المنشرين فى محافظات المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التى كفلتها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة .

Advertisements

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.