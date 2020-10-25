مستشار المفتى يدعو أهل اللغات للمشاركة بمبادرة "محمد - نبى - الرحمة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، كل متخصص في اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، أن يترجم شيئًا من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللغات وبعبارات قصيرة وواضحة وينشرها بكثرة على الصفحات المكتوبة بهذه اللغات.

وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، علينا أن نجعل من السيرة العطرة لرسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبراسا تقتدي وتهتدي به البشرية جمعاء، ونجعلها مبادرة طيبة لبيان سماحة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة التي زكاها الحق تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن كريم يتلى إلى يوم الدين، من خلال نشرها وإرسالها لمن نعرفه من أهل تلك اللغات، ليقفوا على شيء من أخلاق رسولنا صاحب الخُلُق العظيم الذي لم يبعث سبابا ولا شتاما ولا لعانا الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والتعايش مع كل إنسان دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لغته أو جنسه أو لون بشرته.

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وليكن أول شيء في هذه المبادرة التي يمكن أن تطلق تحت عنوان "محمد - نبي - الرحمة" وتحت هذا الهشتاج :" محمد ليس رحمة فقط للمسلمين ، وإنما هو رحمة لكل إنسان، بل وللحيوان والنبات والجماد، فالكتاب الذي جاء به - وهو القرآن الكريم - يقول عنه : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ) ".