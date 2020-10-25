شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة عمل وزير الأوقاف تتصدر أبحاث مؤتمر "الإسلام والتجديد" بالخرطوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبعت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان، الأبحاث العلمية المشاركة في مؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر والذي يقام بالعاصمة السودانية الخرطوم على مدار يومى السبت والأحد، والتى ضمت أكثر من 20 بحثًا علميًّا، وصدّرتها اللجنة العلمية للمؤتمر بكلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف جاءت تحت عنوان "حتمية التجديد"، وأكد فيها على أن القضايا القابلة للاجتهاد تحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد، كما استعرض عددًا من نماذج التجديد المنضبط بضوابط الشرع مؤكدًا أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب.

جدير بالذكر، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التقى خلال مشاركته في المؤتمر الدولي بالخرطوم عددًا من كبار المسئولين السودانيين، حيث التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، كما التقى كلا من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، ووزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون، ووزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي ، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان الدكتور عبد الرحيم آدم محمد، ومدير مركز الرعاية والتحصين الفكري بدولة السودان الشقيق، الزبير محمد علي ، ونخبة من قيادات الفكر والرأي بدولة السودان الشقيق.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "من خلال ما لقيته من حفاوة وكرم استقبال وتطلع لمزيد من تعميق العلاقات المصرية السودانية من جميع الأطراف المصرية والسودانية على حد سواء، وفِي ظل الروابط المتينة التي تربط الدولتين الشقيقتين "التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والجوار والمصير المشترك "، أستطيع أن أؤكد وباطمئنان شديد أن العلاقات المصرية السودانية مؤهلة لكل أوجه التعاون والتكامل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".