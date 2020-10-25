شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق غرفة عملياته لليوم الثانى لتلقى شكاوى السيدات بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المجلس القومى للمرأة، إطلاق غرفة عملياته، لليوم الثانى، لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس النواب على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وقال المجلس أن ذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب القادمة والمزمع عقد المرحلة الأولى على مدار يومى24 و25 أكتوبر الجارى، والمرحلة الثانية على 7 و8 نوفمبر 2020.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

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وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.