شكرا لقرائتكم خبر عن 72 منحة وتدريب للعاملين بهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إنجازات إدارة الاتصال والتعاون الدولى بالهيئة، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021، فى الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الجارى، يأتى ذلك فى إطار اتجاه الهيئة نحو تبادل الخبرات ومد جسور التواصل والاستفادة من خبرات كافة الجهات سواء محليًا أو دوليًا.

فيما أوضح الدكتور مؤمن العشماوى "المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ، مدير عام الإدارة العامة للاتصال الدولي"أنه فى هذا الإطار تم توفير 10منح دراسية لبرنامج دبلوم إدارة المشروعات بالتعاون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك للعاملين بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤهل حامليها للحصول على الرخصة الدولية فى إدارة المشروعات.

وأضاف العشماوى، أنه تم تدريب 62 متدرب من الدرجات القيادية والإشرافية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لبروتوكول التعاون الثنائى الذى تم توقيعه بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابع : يهدف البروتوكول للتهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمى للمقر الرئيسى للهيئة العامة الرعاية الصحية وفروعها وأقاليمها بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمنظومة الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع المساهمة فى رفع مستوى مقدمى الخدمة الصحية مع ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة، بالإضافة إلى استحداث نموذج عمل يسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إدارة كافة خدمات ومهام الهيئة العامة للرعاية الصحية.

لافتًا إلى التنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية لتوفير منح ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بخصم 40% من التكلفة الفعلية للمنحة، ودكتوراه إدارة الأعمال (DBA) بخصم 30% وذلك لكافة العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأقاربهم من الدرجة الأولى، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنمية قدرات العاملين بها وذويهم بما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل، وعلى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

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فيما أشار بيان الهيئة إلى التعاون الثنائى بين الهيئة وإحدى شركات الدواء العالمية المختصة بتوفير العقار الحيوى والدوائى لمرضى السكرى ليس فقط لمصر و لكن لكل دول العالم ؛ وذلك لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وخاصة مرضى السكري.

وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تتبناها الهيئة بالتعاون مع الشركة لتعزيز التشخيص المبكر للأمراض المزمنة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظتى بورسعيد والأقصر، إضافة إلى توفير أجهزة الكشف عن معدلات السكر الدم بالمجان، ونشر الوعى الصحى للوقاية من الإصابة بمرض السكري، وآلية التحكم فى نسبة السكر للمصابين بمرض السكرى من منتفعى المنظومة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بوحدات ومراكز صحة الأسرة .

وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز الشراكات مع كافة دول العالم وتبادل الخبرات خارجيًا ، بالتوازى مع تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وخاصة فى المجال الصحى لما يمثله من أهمية فى الوقت الحالي، وبما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، لافتًا غلى أهمية الاستثمار فى الصحة ووضع الخطط بمشاركة رفيعة المستوى مع منظمات الأعمال والمجتمع المدنى ، فضلًا عن الأوساط الأكاديمية والحكومية.

وتابع السبكي: أن استراتيجية الدولة المصرية ترتكز على بناء مجتمع رقمى بما يسمح بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لمواكبة أهداف رؤية مصر2030، لافتًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات فى دعم تلك الاستراتيجية والمساهمة فى تحقيق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة للدولة، وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا لمعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، وبناء القدرات الرقمية للمنتفعين ولمقدمى الخدمات بالهيئة، عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التى تساعد على رفع جودة الخدمات التى تقدمها الهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وبما يضمن تحسين بيئة العمل.