شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى منذ قليل، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ومخصص لها 284 مقعدا، بينها 142 بالنظام الفردي و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردي و284 بالقائمة يشتملون على 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا منهم 348 امرأة.

Advertisements

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 1و40 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة، بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

ا.