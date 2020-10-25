شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الإيطالي سبل التعاون في منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على هامش زيارتها لإيطاليا مع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، بمقر وزارة الصحة الإيطالية، حيث استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، حيث لم تستهدف الإجراءات المتخذة للتصدي للوباء، الإغلاق التام، بل تم اتخاذ إجراءات تدريجية بهدف تحقيق التوازن والحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.

واستعرضت الوزيرة جهود التنمية في القطاع الصحي في مصر، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التي استهدفت الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وذلك من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي كانت الأساس في تحسين الصحة العامة وتقليل نسب الوفيات للمصابين بالأمراض المزمنة خلال التصدي لوباء فيروس كورونا .

وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع سبل التعاون مع الجانب الإيطالي في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد التي تطبقها مصر حاليًا في عدد من المحافظات تدريجيًا، حيث يشمل التعاون دعم البنية التحتية للمنظومة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتعليم للتمريض مثلما حدث في تدريب أطقم التمريض أثناء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، كما دعت الوزيرة وزير الصحة الإيطالي لمناظرة النظام الصحي المصري وما تم به من إعادة هيكلة.

من جانبه، أكد وزير الصحة الإيطالي، أهمية التعاون بين الدول في قطاع الصحة، حيث إنه يعد من أهم التحديات العالمية التي تستوجب تكاتف كل الجهود الدولية، معربًا عن رغبته في التعاون مع مصر في تبادل خبرات النظم الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة مصر في القضاء على فيروس سي وتطبيقها في دولة إيطاليا.