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شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور لـ«بائع الفريسكا» في أول أيام دراسته بكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطالب إبراهيم عبدالناصر الشهير بـ«بائع الفريسكا» وهو داخل الحرم الجامعي لكلية الطب جامعة الاسكندرية، في أول أيام دراسته الجامعية بالكلية، السبت، حيث ظهر إبراهيم بصحبة أحد أصدقائه في بعض الصور معلقا عليها «الحمد لله حلمي اتحقق».
وجاءت غالبية التدوينات على تلك الصور مهنئة لإبراهيم على تحقيق حلمه، الذي سعي إليه بكل طاقته، ولم تمنعه أي ظروف من تحقيقه، فقالت إحدى التعليقات «ربنا يكرمك يابني انت تستاهل كل خير».
وفي تعليق آخر، قال: «لكل مجتهد نصيب وربنا عمره ما بيضيع أهل حد.. ألف مبروك يا دكتور إبراهيم».
وحرص زملاء ابراهيم على التقاط الصور معه في أول أيام الدراسة لتنتشر الصور عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين له النجاح والتوفيق.
يذكر أن إبراهيم عبدالناصر أو «بائع الفريسكا» قد احتل منصات التواصل عقب نشر فيديو له وهو يتجول بصندوق الفريسكا على أحد الشواطئ ليتحدث إلى مصور الفيديو عن تفوقه في الثانوية العامه وحلمه بدخول كلية الطب.
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